Grande marche de soutien de Jean-Luc Mélenchon

Durant les trois semaines pour convaincre, le message de Jean-Luc Mélenchon est très axé sur le social et le pouvoir d'achat. Les trois mesures phares qu'il répète à longueur de prise de parole sont : la retraite à 60 ans, l'augmentation du Smic et le blocage des prix, notamment ceux de l'énergie. Ici, on considère que la qualification pour la deuxième tour est possible, à condition d'aller chercher des voix sur le côté des indécis et surtout des abstentionnistes.