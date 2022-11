"Grandissez un peu" : le député LFI en grève se fait recadrer par la présidente de l'Assemblée nationale

Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoit pas qu'un élu puisse faire grève. Être député étant un mandat et non un travail, il n'est légalement pas possible pour un parlementaire de se mettre en grève. En se mettant en grève mais en siégeant tout de même au sein de l'hémicycle, Rodrigo Arenas ne perdrait aucun salaire, contrairement à un salarié qui assure la continuité de son service. Son indemnité continuerait à lui être versée.