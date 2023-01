"Grave régression sociale", "brutal et injuste"... Les oppositions vent debout contre la réforme des retraites

À gauche, le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon a donné le la, qualifiant sur Twitter de "grave régression sociale" ces propositions. "On a supprimé toutes les conquêtes sociales de toutes les professions qui en avaient sur le régime des retraites, sauf pour les pompiers et les policiers", a-t-il ajouté dans une déclaration faite depuis la Guyane, où il est en déplacement. "On a maintenu une situation d'injustice pour tous ceux qui n'ont pas de carrières complètes, et on devra travailler plus longtemps", poursuit-il. "Le bon régime, c'est (un âge de départ à) 60 ans", a-t-il encore martelé.

Même son de cloche pour la cheffe de LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, qui a aussitôt dénoncé sur le réseau social une "déclaration de guerre sociale". Le député de la Nupes Louis Boyard a, quant à lui, embrayé, prévenant qu'il y aura des "manifestation, des grèves". Une "marche pour nos retraites" aux couleurs de la Nupes est déjà prévue le 21 janvier. Chez les Verts, Marie Tondelier, la Secrétaire nationale d'EELV a taclé une "réforme brutale et injuste". Elle estime que ce texte "tente de nous faire passer pour une concession, le fait de ne pas demander aux personnes inaptes et invalides de travailler deux ans de plus". Au Parti socialiste enfin, le député Serge Mérillou a exprimé sur Twitter son opposition à la retraite à 64 ans, qu'il considère, lui aussi, comme une "régression sociale injuste et brutale".