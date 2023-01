Depuis l'Espagne, Macron défend la réforme des retraites pendant que les Français sont dans la rue

Emmanuel Macron a dit jeudi espérer que les manifestations contre la réforme des retraites se feront "sans trop de désagrément" pour les Français, et "sans débordements, ni violences, ni dégradations". "Je fais confiance aux organisateurs de ces manifestations pour que cette expression légitime de désaccord puisse se faire sans trop de désagrément pour l’ensemble de nos compatriotes et évidemment sans débordements, ni violences, ni dégradations", a déclaré le président.

La réforme des retraites a été "démocratiquement présentée, validée" et elle est "surtout juste et responsable", a également affirmé le président français depuis Barcelone à l'occasion d'un sommet franco-espagnol. "A l’élection présidentielle qui s’est tenue somme toute, il n’y a que quelques mois, et aux élections législatives, les choses ont été dites clairement", a fait valoir le chef de l'État, qui promettait dans son programme de campagne de décaler l'âge légal de départ à la retraite.