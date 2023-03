Grève des éboueurs : Paris se dit "victime" de la réforme du gouvernement

Répondant à son opposition, l'exécutif parisien assure avoir mobilisé des moyens pour tenter de limiter cette accumulation, indiquant que la poursuite du mouvement compliquait les choses. "Nous faisons des interventions d'urgence pour éviter que le pire se transforme en drame", a expliqué Emmanuel Grégoire. "Nous faisons du mieux que nous pouvons pour gérer cette situation créée par le gouvernement."

Mardi matin, le ministre des Transports, Clément Beaune, a mis en cause Anne Hidalgo sur France 2. "Aujourd'hui, c'est action zéro et silence radio. La maire de Paris fait grève elle-même et ne fait rien. Alors que de nombreux élus ont fait des propositions concrètes."