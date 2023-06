VIDÉO - Retraites : Aurélien Pradié déplore le "goût pour la provocation" d'Emmanuel Macron

Les organisations syndicales ont appelé à une quatorzième journée d'action contre la réforme des retraites ce mardi 6 juin, espérant une nouvelle démonstration de force. Invité politique de LCI ce mardi matin, le député LR Aurélien Pradié considère que le texte de la réforme des retraites, "parce qu'il a été adopté dans des conditions épouvantables", "est un texte empoisonné pour notre démocratie", dit-il, rappelant son "opposition claire à ce gouvernement".

"Nous avons une rupture totale avec tous nos principes démocratiques et parlementaires", souligne l'élu opposé à la réforme des retraites et qui avait voté le 20 mars pour renverser le gouvernement après le passage de ce texte très contesté via l'article constitutionnel 49.3, permettant une adoption sans vote. Cette motion de censure avait échoué à neuf voix près, avec l'appui d'une vingtaine de députés Les Républicains. "Nous demandons de pouvoir voter, ce n'est quand même pas exceptionnel dans une démocratique parlementaire", poursuit le député LR du Lot.