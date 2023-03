VIDÉO - Crainte de pénurie d'essence : à Marseille, des files d'attente interminables

Et ces Marseillais que nous avons rencontrés samedi soir, en train de gonfler des files d’attente interminables, le constatent à leurs dépens. "Demain, je ne pourrai pas aller travailler, je vais encore manquer une journée, ça va être dur pour moi", se désole un automobiliste phocéen. "Ça devient pénible, franchement, on ne peut plus vivre, on est obligé de tout calculer, même l’essence", peste un passager interrogé dans sa voiture. "On est pris en otage", renchérit celle qui l’accompagne.

La perspective de voir la raffinerie Petroineos de Lavéra, près de Martigues, en train d'être mise à l’arrêt ne va pas arranger les choses. Un communiqué de la CGT du 18 mars assure qu'à la raffinerie Esso de Fos-sur-mer, "plus aucun produit pétrolier ne sort depuis le 7 mars", le dépôt d’entrée portuaire de Fluxel, toujours à Fos-sur-mer, est en grève reconductible et le plus grand dépôt de chargement de camions citernes de France, dans l'agglomération fosséenne, vient d’entrer en grève reconductible, "une première depuis le début du mouvement". Résultat : la pénurie commence déjà à se faire ressentir : dans les Bouches-du-Rhône, une station sur cinq rencontreraient des problèmes d’approvisionnement.