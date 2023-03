VIDÉO - Emmanuel Macron dans les manifestations : de fausses photos créées par une intelligence artificielle

Un sac à dos sur les épaules et le regard déterminé, en tête de cortège en arborant un gilet jaune, en pleine course pour échapper aux gaz lacrymogènes ou encore en train de joueur du pipeau devant les autres protestataires... Ces dernières heures, des photos représentant Emmanuel Macron au cœur des manifestations contre la réforme des retraites ont essaimé sur les réseaux sociaux. Des clichés bien sûr faux, obtenus non pas grâce à un photomontage mais par le recours à une intelligence artificielle (IA), qui a créé de toute part ces images : Midjourney, un outil qui en est déjà à sa cinquième version.