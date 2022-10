Grèves, carburants, pouvoir d'achat, ... Élisabeth Borne réagit

Elle poursuit : “Les dix derniers jours, j’ai mis beaucoup d’énergie pour qu’il y ait des négociations dans les entreprises, chez Esso et chez Total, parce que c’est bien la bonne façon de sortir qu’il y ait des négociations salariales et dans les deux entreprises, il y a bien eu un accord majoritaire qui a été signé”. Borne demande donc aux salariés qui restent en grève, malgré cet accord majoritaire, de respecter l’accord et ne pas bloquer le pays avec toutes les difficultés que cela crée aujourd’hui pour les Français. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article.