"Les Ukrainiens expriment l'idéal européen, la démocratie" : Anne Hidalgo soutient leur adhésion à l'UE

Souhaitant cependant se démarquer avec l'action d'Emmanuel Macron, la candidate socialiste a indiqué vouloir anticiper avec plus de force les répercussions sur le budget des Français des sanctions financières prises contre la Russie. Anne Hidalgo a donc proposé de baisser la TVA sur l'essence à 5,5% afin de palier une nouvelle hausse des prix. Au contraire du gouvernement qui a déclaré accompagner les entreprises touchées par des mesures de rétorsion "au cas par cas", la maire socialiste a déclaré vouloir plutôt prendre des mesures "secteur par secteur". Enfin, elle a appelé à soutenir les éleveurs qui vont être impactés par la hausse des prix des céréales.

Anne Hidalgo a par ailleurs condamné l'attitude de l'entreprise TotalEnergies qui ne serait pas "acceptable". Le géant français de l'énergie a annoncé mardi qu'"il n'apportera plus de capital à de nouveaux projets en Russie", sans pour autant se retirer des projets dans lesquels il est actuellement investi. "On est en train de couper tous les liens avec la Russie et Total nous dit que hormis le fait qu’il ne prendrait pas de nouveaux investissements, ils resteraient sur place", a résumé Anne Hidalgo, répétant que cela était "inacceptable".