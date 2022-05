VIDÉO - Guerre en Ukraine : en visite à Lviv, Angelina Jolie contrainte d'évacuer lors d'une alerte

L'envoyée spéciale du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR), qui effectuait le déplacement à titre individuel et non en mission, a discuté avec des Ukrainiens ayant dû fuir les zones de combats et des volontaires qui apportent une aide psychologique aux personnes déplacées dans la gare de Lviv.

Partageant un temps le quotidien des habitants, elle a dû, comme eux, évacuer les lieux lors du déclenchement d'une sirène, comme on peut le voir dans la vidéo en tête de cet article.