Guerre en Ukraine : les réactions politiques

Les politiques réagissent à l'invasion russe en Ukraine. "Le risque est immense d'un conflit généralisé. Le pire serait d'accepter d'entrer dans l'escalade", confie Jean-Luc Mélenchon. "Il faut que chacune et chacun d'entre nous, les candidates et les candidats, nous soyons aussi à la hauteur, et que nous soyons dans l'unité et dans l'accompagnement des décisions prises au niveau européen et français", lance Anne Hidalgo.