À la Nupes, les partenaires de Jean-Luc Mélenchon font de l'Insoumis leur problème n°1

Jean-Luc Mélenchon n'est plus le "héros" de la Nupes, le sauveur de la gauche. Ces derniers jours, les alliés de La France insoumise remettent en question leur appartenance à l'union de la gauche en raison du refus du mouvement de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais de plus en plus, ils font la distinction entre l'ensemble des membres de La France insoumise, dont certains comme François Ruffin et Clémentine Autain ont pris leurs distances avec cette position, et Jean-Luc Mélenchon, accusé de donner cette impulsion à la direction qui compte nombre de ses proches.