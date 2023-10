Emmanuel Macron appelle les Français à "l'unité" et condamne "les dérives", visant La France insoumise sans la nommer

"Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une triple faute : morale, politique et stratégique", a déclaré Emmanuel Macron, alors que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a refusé de qualifier le Hamas d'organisation "terroriste" et a été accusé de trouver des justifications à l'attaque du Hamas contre Israël en dénonçant d'une même voix le mouvement islamiste et la colonisation israélienne.

"Je ne me suis pas senti concerné, pour ma part, je n'ai jamais confondu la défense d'un État palestinien dans une solution à deux États et la lutte contre le terrorisme", a répondu le coordinateur national de La France insoumise Manuel Bompard sur LCI. "Personnellement, je ne l'ai pas pris pour moi. La France insoumise n'a jamais confondu la lutte légitime pour les Palestiniens de pouvoir disposer d'un État et la nécessaire lutte contre le terrorisme, nous n'avons jamais fait de confusion ou d'amalgame entre les deux", a-t-il assuré, regrettant que le président n'ait pas condamné "clairement" la riposte israélienne à Gaza et n'ait "pas eu un mot pour les victimes palestiniennes qui meurent (...) dans la bande de Gaza".