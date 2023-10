Guerre Israël-Hamas : Macron réunit les chefs des partis politiques à huis clos, avant une allocution à 20H

L'Élysée parle d'une "rencontre exceptionnelle en format Saint-Denis". Le président de la République réunit ce jeudi à l'Élysée les représentants des partis politiques et les présidents des chambres du Parlement "à la suite des actes terroristes commis en Israël". Cette rencontre est prévue à midi, à huis clos autour du chef de l'État et de la Première ministre Elisabeth Borne.

Elle rassemblera, s'ils y participent tous, les dirigeants des formations du camp présidentiel (Renaissance, MoDem, Horizons) et d'opposition (Rassemblent national, Les Républicains, Union des démocrates et indépendants, Parti radical, La France insoumise, Parti socialiste, Europe Ecologie - Les Verts et Parti communiste). EELV, LFI et LR ont rapidement confirmé leur participation. Les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique social et environnemental sont également conviés.