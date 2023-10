La députée LFI Obono estime que le Hamas est un "mouvement de résistance", Darmanin saisit la justice

Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) de Philippe Poutou est déjà visé par une enquête pour apologie du terrorisme suite à ses déclarations après le début de la guerre Israël-Hamas. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué sur X saisir le procureur de la République pour "apologie du terrorisme" à l'encontre de la députée insoumise de Paris Danièle Obono. Ce mardi matin sur Sud Radio, dans la lignée de son mouvement qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, elle a estimé qu'il s'agissait d'un "mouvement de résistance".

À la question de savoir si le Hamas était un "mouvement de résistance", elle a répondu : "Oui. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales." Auparavant, l'élue LFI avait donné sa définition de l'organisation palestinienne. "C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes, qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation", a-t-elle expliqué.