La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rendra en Israël dimanche

Un peu plus d'une semaine après l'attaque du Hamas, la ministre des Affaires étrangères se rendra en Israël. Catherine Colonna a indiqué jeudi soir à la presse qu'elle ferait le voyage au Proche-Orient ce dimanche 15 octobre. "A la demande du président de la République je me rendrai dans la région à compter de dimanche", a-t-elle indiqué depuis l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, où sont arrivés des ressortissants français en provenance de Tel-Aviv. La ministre n'a pas donné plus de précisions sur la durée de son séjour, les endroits où elle se rendrait ou les rendez-vous et rencontres qu'elle effectuerait.

Jeudi soir, après l'arrivée d'un premier "vol spécial" opéré par la compagnie Air France avec à son bord 377 passagers, Catherine Colonna a assuré qu'"il était important que nous marquions notre solidarité avec nos compatriotes dans l'épreuve", précisant que d'autres vols étaient prévus vendredi, samedi et dimanche.