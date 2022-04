L'Ukraine affirme avoir déjoué une cyberattaque russe visant leur réseau électrique

Selon ses propos, rapportés par Le Monde, les autorités de Kiev ont découvert dans les réseaux de l’entreprise chargée d’alimenter en électricité une région ukrainienne un logiciel malveillant programmé pour couper le courant le 8 avril, peu après 19 heures.

L'attaque informatique a cependant était déjouée, selon les autorités ukrainiennes, car elle aurait été découverte à temps et désactivée, notamment grâce à l'avertissement d'un "partenaire" dont Kiev n'a pas précisé l'identité. Les autorités n’ont pas non plus voulu préciser quelle était l’entreprise visée, ni quelle région était concernée. D'après le ministre adjoint de l'Énergie, Farid Safarov, il s'agissait néanmoins de l'une des plus importantes du pays.

L'attaque serait parvenue malgré tout à "éteindre temporairement neuf sous-stations électriques" selon un document publié par le MIT Technology Review, présenté comme émanant du gouvernement ukrainien, non daté et décrivant des faits très proches de ceux évoqués publiquement par Kiev.