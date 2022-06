Aides à l'Ukraine, relation avec Zelensky... ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron à TF1

Emmanuel Macron a profité de cet entretien pour redire le soutien de la France et de l'Europe "unie" à l'Ukraine et à son peuple. "Nous devons tenir et aider l'Ukraine à tenir dans une guerre qui va durer", a-t-il annoncé gravement, rappelant les "combats terribles" qui avaient eu lieu à Kiev dans ses environs et qui continuent à avoir lieu dans le Donbass, faisant "des centaines de morts par jour". Emmanuel Macron, qui s'est notamment rendu à Irpin lors de sa visite dans la journée, a également reparlé des "crimes de guerre" qui avaient eu lieu à Boutcha et qui ont provoqué l'indignation de la communauté internationale.

Face à cette situation, le chef de l'État français a cependant estimé que c'était à l'Ukraine de décider comment allait se terminer le conflit. "Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une victoire militaire ou qu'il y ait une négociation qui s'ouvre, mais les choix qui seront faits, sur les territoires, les concessions éventuelles, à l'inverser, l'absence de concession, c'est au dirigeant de l'Ukraine de les faire", a déclaré le président français.