VIDÉO - Ukraine : le "non-alignement" de Mélenchon équivaut à "choisir la barbarie russe", tacle Jadot sur LCI

En parallèle, face à Darius Rochebin, Yannick Jadot a plaidé pour un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe, et une "grande politique européenne de la défense" autour d'une "union franco-allemande au cœur de l'Europe". "Si on n'a pas d'agenda politique puissant, qui s'appuie aussi sur une industrie d'armement européenne, on aura toujours quelque chose qui n'aura ni efficacité, ni signal politique fort", a-t-il souligné. Il a, en outre, défendu le maintien de la France dans l'Otan et son commandement intégré. "Quitte à être dans l'Otan, autant être dans le commandement, sinon c'est y être sans responsabilité", a-t-il mis en avant.