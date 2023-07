"Macron a fait le choix de l'escalade" : une partie de l'opposition dénonce la livraison de missiles à l'Ukraine

Les premiers sont déjà sur place. Ce mardi matin, à son arrivée à Vilnius pour le sommet de l'Otan, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles longue portée Scalp à l'Ukraine. Lancés depuis les airs, ils ont la capacité d'atteindre des zones dans l'est de l'Ukraine contrôlées par les forces russes. Mais le Kremlin a estimé que leur livraison était une "erreur" qui va forcer la Russie à prendre des "contre-mesures" dans le conflit en Ukraine. Et en France, l'opposition ne voit pas non plus un bon œil cette prise de décision du chef de l'État.