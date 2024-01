VIDÉO - Le RN accusé de relayer les arguments du Kremlin sur l'Ukraine : Julien Odoul s'en défend sur LCI

Dans une enquête publiée ce week-end, le Washington Post révèle que le Rassemblement national reprend des éléments de langage du Kremlin sur l'Ukraine. Des accusations dont s'est défendu le député du parti Julien Odoul ce mardi sur LCI. "Marine Le Pen a été l'une des premières à apporter son soutien au peuple ukrainien, donc je pense (...) que les éléments de langage n'ont pas été visiblement entendus par Marine Le Pen", a-t-il assuré.

Marine Le Pen et son parti reprennent-ils des éléments de langage formulés par le Kremlin pour affaiblir le soutien de la France à l'Ukraine ? C'est ce qu'affirme le Washington Post dans un article paru ce week-end. Le journal américain révèle que le parti présidé par Jordan Bardella réutilise des propos et arguments défendus et rédigés par l'entourage de Vladimir Poutine pour soutenir son offensive militaire en Ukraine.

L'opération est orchestrée par Sergueï Kirienko, premier adjoint au cabinet de Vladimir Poutine, et consiste notamment à diffuser des éléments de langages via des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ces "trolls" sont particulièrement puissants et influents, et leur audience importante. Parmi les arguments diffusés : la France sera la première victime des sanctions économiques imposées à la Russie, le risque d'une Troisième Guerre mondiale est à craindre, ou encore que la France n'a pas à payer pour un conflit impliquant d'autres pays. Autant d'arguments entendus dans la bouche de dirigeants du Rassemblement national et dans celle de Marine Le Pen elle-même.

"Je pense que Vladimir Poutine a dû dire que le soleil brillait, une fois. Et je pense que Marine Le Pen a dû le dire aussi (…) ce qui fait un lien évident", a ironisé le député RN Julien Odoul ce mardi matin sur le plateau de LCI (vidéo à retrouver en tête de cet article). "Marine Le Pen a été l'une des premières à apporter son soutien au peuple ukrainien, donc je pense (...) que les éléments de langage n'ont pas été visiblement entendus par Marine Le Pen."

"Les ingérences étrangères, je pense qu'il faut les regarder ailleurs. Je pense qu'il faut les regarder vers les gouvernants qui ont cédé beaucoup de parts du territoire français, de l'économie française, au Qatar par exemple. Je pense qu'il faut regarder vers ceux qui ont bradé des fleurons industriels comme Alstom à des Américains comme General Electric", a poursuivi l'élu de l'Yonne, en visant très directement Emmanuel Macron.

Une aubaine pour le camp présidentiel

Pour le camp présidentiel, ces révélations sont une aubaine, notamment à six mois des élections européennes, quand Emmanuel Macron a appelé dans ses vœux à un "choix décisif" qui se jouera entre "continuer l'Europe ou la bloquer". Renaissance a publié de nombreux posts sur X pour mettre en images les révélations du Washington Post et conclure "preuves à l'appui, que le RN est bien le porte-parole du Kremlin en France". Aussi, le porte-parole du parti Loïc Signor a fait traduire par l'intelligence artificielle les vœux de Marine Le Pen en... russe.

Les liens entre Marine Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine, il s'agit là d'un vieil angle d'attaque pour la majorité présidentielle. Durant le débat d'entre-deux tours de la présidentielle, Emmanuel Macron avait accusé son adversaire d'avoir pour "banquier" le président russe.