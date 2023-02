VIDÉO - Vers des négociations entre l'Ukraine et la Russie ? "La clé est à Washington", estime Pascal Boniface

Pour le géopolitologue Pascal Boniface, le président ukrainien Volodymyr Zelenski n’est pas en situation d’accepter des négociations en interne. Une partie de son opinion, horrifiée par les crimes russes et qui se sent agressée à juste titre n’accepterait pas, souligne-t-il. "[Volodymyr] Zelensky était prêt à des négociations en mars-avril 2022, parce qu’il perdait du terrain. Puisqu’il regagne du terrain, et qu’il a le sentiment aujourd’hui qu’avec l’aide occidentale, il peut gagner cette guerre et repousser totalement les Russes, il est moins enclin aux négociations", explique le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).