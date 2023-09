VIDÉO - "Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant" : le témoignage poignant d'une députée sur le harcèlement en plein hémicycle

Un témoignage choc au sein même du Palais Bourbon. En plein débat sur le fléau du harcèlement scolaire, la députée Renaissance Virginie Lanlo a interpellé mardi le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, en livrant le récit de ce qu'elle a elle-même vécu dans l'enfance.

"Je souhaiterais vous lire le message qu’une jeune fille devenue femme a récemment envoyé à son ancienne camarade", a lancé l'élue des Hauts-de-Seine devant les députés et les ministres. "Il y a des années de cela, j’ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchements. Ces agissements ont bousillé ma vie d’enfant et d’adolescente. J’ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C’est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c’était moi."