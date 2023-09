VIDÉO - Harcèlement scolaire : les victimes "doivent savoir qu'elles sont soutenues par la République", déclare Emmanuel Macron

"L'école est un sanctuaire et nos enfants doivent être protégés. Je pense que c'est le travail qu'on mène depuis six ans, on a fait beaucoup de choses sur les portables, sur les formations ou autres. Là, on va beaucoup plus loin et je m'en félicite", a ainsi déclaré le chef de l'État, en Corse, pour un discours très attendu sur le futur statut de l'île. "Le gouvernement a mon plein soutien. Surtout toutes les familles, et les enfants et les adolescents qui subissent le harcèlement doivent savoir qu'ils sont soutenus par toute la République, par le corps enseignant. On est à leurs côtés", a-t-il encore déclaré.