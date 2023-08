Hausse des impôts, taxes, franchises médicales… Les réponses d'Élisabeth Borne

Plusieurs autres mesures potentielles sont à l'étude, à commencer par l'augmentation des franchises médicales. Ce mécanisme fait partie "des pistes qui sont sur la table", des "réflexions" sur lesquelles le gouvernement "aura à se prononcer très prochainement", reconnaît Élisabeth Borne, chez nos confrères. "Il ne s'agit évidemment pas d'empêcher les gens de se soigner", souligne la cheffe du gouvernement, disant vouloir "protéger à la fois les personnes très vulnérables, très modestes, et aussi les patients qui auraient des affections de longue durée ou chroniques". Mais "on est un pays dans lequel on consomme plus de médicaments - par exemple plus d'antibiotiques - que nos voisins", pointe-t-elle. Il s'agit d'une sorte "d'appel à la vigilance sur une consommation de médicaments", juge-t-elle encore.

Au contraire, l'augmentation des taxes sur l'alcool n'est pas à l'ordre du jour. "Ça ne fait pas partie des projets du gouvernement", confirme la pensionnaire de Matignon. Quant à la hausse de la taxe foncière annoncée dans plusieurs villes, l'exécutif botte en touche, affirmant ne pas avoir "de doute que (les collectivités locales) seront aussi attentives au pouvoir d'achat de nos concitoyens".