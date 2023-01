Hausse des salaires, uniforme à l'école : ce jeudi, le RN décide de l'ordre du jour de l'Assemblée

Il était également question pour le RN d'inscrire à son ordre du jour deux propositions de loi de l'opposition, celle de la sénatrice LR Valérie Létard créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales et de La France insoumise portant sur la réintégration du personnel des établissements de santé et de secours non vacciné grâce à un protocole sanitaire renforcé. Piégés, les groupes concernés avaient riposté en inscrivant le premier texte dans un autre créneau, et LFI avait fini par retirer sa proposition de loi.