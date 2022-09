VIDÉO - Prix du gaz et de l'électricité : "Il y aura une hausse contenue" en 2023, prévient Bruno Le Maire

La France, comme le reste de l'Europe, est touchée par une flambée des prix de l'énergie. Une situation qui a poussé le gouvernement à mettre en place toute une série de mesures et d'aides pour les ménages français afin de les aider à faire face à cette crise énergétique. Invité sur LCI ce lundi matin, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a ainsi annoncé la poursuite de cette stratégie et a détaillé la feuille de route du gouvernement "pour 2023 face à la flambée des prix".

Bruno Le Maire a ainsi confirmé le "maintien du bouclier tarifaire qui protège tous les Français", avant d'assurer que, sans ce mécanisme, "au 1er janvier 2023, vous auriez une augmentation du prix de l'électricité de 120 euros par mois et par ménage et de 180 euros pour les prix du gaz". Face à ces "augmentations insupportables", Bruno Le Maire a assuré que le gouvernement maintiendrait "un bouclier tarifaire pour tous nos compatriotes sans exception pour amortir le choc, comme nous le faisons depuis plus d'un an".