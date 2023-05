VIDÉO - "Héritier de Pétain" : Elisabeth Borne s'attaque au Rassemblement national et à Marine Le Pen

"Je n’ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu’ont pu être les positions historiques de son parti et je pense qu’un changement de nom ne change pas les idées, les racines", a-t-elle jugé. Interrogée sur la possibilité d'une victoire de la fille de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle de 2027, la cheffe du gouvernement a répondu : "Je crains que tout soit possible. (...) À force de banalisation, c’est une réelle menace".

Et la Première ministre de juger qu'il existe "une proximité évidente" entre le RN et Vladimir Poutine. "Si (Marine Le Pen) veut réécrire l’histoire, on n’est pas obligé de tomber dans ce panneau. Cette proximité existe et ne s’efface pas".