VIDÉO - Hommage aux victimes françaises des attaques du Hamas : Emmanuel Macron évoque "le plus grand massacre antisémite de notre siècle"

Le chef de l'État a déclaré mercredi que les attaques terroristes perpétrées en Israël le 7 octobre étaient "le plus grand massacre antisémite de notre siècle". Une déclaration effectuée lors de l'hommage national aux 42 Français tués par cette "barbarie" aux Invalides. "Nous sommes 68 millions de Français endeuillés", a ajouté le chef de l'État.

Après le Kaddish, interprété en hommage des 42 victimes françaises tuées par le Hamas lors des attaques du 7 octobre, le chef de l'État a pris la parole dans la cour d'honneur des Invalides. Quatre mois, jour pour jour, Emmanuel Macron a commencé son discours de manière solennelle : "La cour des Invalides est trop étroite, a prononcé le président de la République. Quatre mois, jour pour jour après, nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre. Soixante-huit millions moins 42 vies fauchées. Soixante-huit millions dont six vies blessées. Soixante-huit millions dont quatre vies à jamais meurtries par leur captivité. Soixante-huit millions, dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquels nous luttons chaque jour. Leurs chaises vides sont là. Orión, Ohad et Ofer." Trois Français toujours portés disparus.

L'indicible a resurgi des profondeurs de l'Histoire" Emmanuel Macron lors de la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des attaques du 7 octobre

Le président a par la suite expliqué que "l'indicible a resurgi des profondeurs de l'Histoire", avant de revenir sur les actes commis le 7 octobre. "Il était six heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle", a déclaré Emmanuel Macron. "Dans les notes de musique d’un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui, jusque-là, filmaient les joies de leur vie, sont devenus les boîtes noires de l'horreur."

"Rien ne justifie les massacres", a lancé Emmanuel Macron, assurant les familles de sa totale solidarité. "Ceux qui tuent par haine trouveront toujours l'amour se lever contre eux", a-t-il déclaré. "Toujours, ils verront s'élever contre eux notre pays", "touché dans sa chair."