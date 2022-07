"Ces gens-là" : la mise au point d'Olivia Grégoire après les propos polémiques de Caroline Cayeux

Les excuses n'ont pas suffi. La ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, est accusée d'homophobie par la gauche. Une polémique déclenchée par ses propos, tenus mardi, sur la chaîne Public Sénat. La ministre était alors interrogée sa position lors des débats sur la loi sur le mariage pour tous, en 2013.

Opposée à l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe, elle avait alors cité une philosophe affirmant que "l'exigence du mariage homosexuel, et l'adoption des enfants qui va avec, n'est pas simplement un dessein qui va contre la nature. C'est plus grave, parce que l'on ne débat pas sur la question des limites : tout ce que je veux, et tout de suite, et qu'elles qu'en soient plus tard les conséquences". Des propos que la ministre a assuré "maintenir" mardi sur Public Sénat tout en se défendant de toute homophobie, jugeant alors bon de préciser avoir "beaucoup d'amis parmi ces gens-là".