Invité ce dimanche sur LCI, Louis Aliot a estimé qu'une délégation russe aurait eu toute sa place en Normandie, où les cérémonies du 80ᵉ anniversaire du Débarquement ont débuté. Le député Sébastien Chenu a, lui aussi, expliqué que la France aurait dû accepter une représentation russe.

"On mélange deux choses". Invité ce dimanche sur LCI, Louis Aliot a regretté que la France ne permette pas à la Russie d'envoyer une délégation en France à l'occasion des cérémonies du 80eme anniversaire du Débarquement. Un sentiment partagé par d'autres caciques du parti, notamment le député Sébastien Chenu.

"Je ne pense pas qu'on puisse éviter que la Russie vienne à ces commémorations", a expliqué Louis Aliot. Comme l'a rappelé le maire de Perpignan, "la Russie a participé à la libération de notre continent face à l'Allemagne nazi. Je suis circonspect sur cette décision de faire payer au gouvernement actuel de la Russie pour les héros qui ont combattu le nazisme. Il aurait fallu une délégation."

"La Russie était là lors de la libération du continent"

"La Russie a combattu les nazis, or le gouvernement ukrainien n'était pas exemplaire en la matière", a ajouté l'édile. Et de préciser : "On mélange deux choses : Oui, la Russie a agressé l'Ukraine. Mais au moment de la libération du continent européen, les Russes étaient là."

"On aurait pu faire ce qui avait été fait il y a quelques années, en profiter pour faire une conférence de paix et essayer de trouver les voies de sortie du conflit, Russes et Ukrainiens, comme on l'avait fait avec les accords de Minsk", a pour sa part déclaré Sébastien Chenu sur France 3, alors qu'on lui demandait s'il regrettait que Vladimir Poutine ni aucune délégation russe n'ait été invitée.

La Russie n'a pas été invitée aux célébrations du 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, le 6 juin, en raison de sa "guerre d'agression" contre l'Ukraine, a annoncé jeudi l'Élysée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a en revanche été convié, de même qu'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement de pays alliés d'hier et d'aujourd'hui, de Joe Biden au chancelier allemand Olaf Scholz.

Le maître du Kremlin avait assisté aux célébrations du 60ᵉ anniversaire en 2004, au côté de Jacques Chirac, ainsi qu'à celles du 70ᵉ en 2014 à l'invitation de François Hollande, malgré l'annexion trois mois plus tôt de la Crimée par la Russie.