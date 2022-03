Présidentielle 2022 : dernière ligne droite pour s'inscrire sur les listes électorales

Cette année, les échéances pour s’inscrire ont changé, à savoir jusqu’à ce mercredi pour s’inscrire en ligne et jusqu’à vendredi à la mairie. Il suffit d’apporter une carte d’identité ou un passeport, un justificatif de domicile ou une fiche de paie et quelques minutes plus tard, l’inscription est faite. Après votre inscription, vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur au plus tard trois jours avant le premier tour.