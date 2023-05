"Il est logique que chacun puisse défendre ses idées" : Marine Tondelier (EELV) plaide pour des listes distinctes à gauche aux Européennes

Les syndicats veulent faire de ce 1er mai un grand baroud d'honneur, peut-être le dernier. "Je ne pense absolument pas que ce 1er mai soit un bouquet final et qu'après, on passera tous à autre chose. Mais, ce qu'ils veulent dire, c'est que ça va être une mobilisation inédite et ils ont raison, car c'est une grande fête populaire qui s'annonce, une immense démonstration de solidarité. On dit parfois que la société française manque de cohésion et que les Français ne s'engagent plus assez. Vous allez voir que toute la journée, on va faire la démonstration inverse", a déclaré Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Ecologie-Les-Verts.