« Il est où Mélenchon ? » : en déplacement à Clichy, dialogue cocasse entre Emmanuel Macron et une petite fille

Le déplacement du président de la République à Clichy-sous-Bois mercredi, a donné lieu à un échange amusant, diffusé dans L’Instant Pol, le 8 juin. Alors qu’Emmanuel Macron profitait de ce passage par la Seine-Saint-Denis, au cours duquel il a multiplié les attaques envers Jean-Luc Mélenchon, fustigeant, lors d'un bain de foule de plus d'une heure, le "projet d'interdictions et de taxation" de la Nupes, une petite fille l’a interpellé. "On va élire Mélenchon. Mélenchon, il est où ?" a-t-elle lancé à Emmanuel Macron, en contraste aux encouragements qui se faisaient entendre jusque-là. « Mélenchon, il est pas là », a répondu le Président. « Moi je dégage alors », a rétorqué l’enfant, avant de disparaitre pendant qu’Emmanuel Macron lui explique qu’il « ne veut pas qu’il gagne aux législatives, sinon après je ne pourrai pas faire les choses ».