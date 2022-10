VIDÉO - "Il n’y a pas de raison objective pour qu’il y ait une dissolution", affirme Louis Aliot (RN) sur LCI

Sur le plateau, le maire de Perpignan a salué le ralliement inattendu de son parti d'extrême droite à la motion de censure de la Nupes. "Je pense que ce gouvernement et sa politique sont critiquables, et qu'une motion de censure, quelle qu'elle soit, nous nous devions de la voter", a-t-il argué, s'en prenant au passage à ses "adversaires de gauche", qui n'ont pas voté les motions du RN, "pour des considérations purement politiciennes et idéologiques" selon lui.

"Dans les conseils régionaux et départementaux, ou même les mairies, il nous arrive de voter avec la France Insoumise, le Parti socialiste ou même Les Républicains, parce que tout n'est pas à jeter dans l'ensemble des formations politiques", a développé l'édile. À l'Assemblée Nationale, "on s'est déjà entendu sur des amendements, ça ne me gêne pas", a poursuivi le candidat à la présidence du RN, affirmant que "les Français ne sont pas dans des cases" et espèrent seulement "qu'on change leur quotidien", que les propositions viennent "de la droite ou de la gauche".