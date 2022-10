"Il n’y a pas d’affaire Bayou" : le député se défend et charge Sandrine Rousseau

"Il n’y a pas d’affaire Bayou. Il n’y a pas d’accusation." Julien Bayou, qui a démissionné de la direction d'EELV et de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale après avoir été accusé de violences psychologiques à l'encontre de son ancienne campagne, est sorti de son silence médiatique lors d'une interview au Monde. Le député de Paris, qui annonce garder son siège à l'Assemblée Nationale, s'y présente comme "quelqu’un innocent des faits dont on ne l’accuse pas", et se dit victime d'un "dévoiement" du féminisme.

"Il n’y a pas d’accusation, je ne peux pas m’en défendre, et pourtant je suis présumé coupable. Mes accusatrices disent elles-mêmes qu’il n’y a rien de répréhensible", s'est-il défendu dans cet entretien, affirmant n'avoir "jamais commis de violence psychologique à l’égard de (son) ex-compagne" et décrivant seulement "une rupture très douloureuse avec des souffrances partagées". Il a par ailleurs indiqué "retourner à l'Assemblée nationale ce mardi" même s'il n'est plus à la tête du groupe des Verts : "je suis investi d’un mandat, je compte bien le mener", a-t-il assuré.