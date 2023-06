VIDÉO - "Il y a des domaines dans lesquels l'IA doit être interdite", estime Thierry Breton sur LCI

L'Union européenne (UE) entend devenir la première au monde à se doter d'un cadre juridique complet et obligatoire afin de limiter les dérives de l'intelligence artificielle, à travers "l'IA Act", un règlement qui vise à mieux réguler le développement de ces technologies. "On a consulté tout le monde pendant 18 mois, les 'Elon Musk', les États, les scientifiques, les prix Nobel…, explique sur LCI Thierry Breton, qui en est l'un des principaux artisans. "On l'a bâti avec une approche par risques. Aux entreprises de l’adapter, faute de quoi elles n’auront pas la possibilité de pénétrer sur le marché intérieur", souligne le commissaire européen.

"Il y a des domaines dans lesquels il n’y a aucun problème et d'autres dans lesquels l’intelligence artificielle doit être interdite", poursuit-il, interrogé sur les implants cérébraux développés par l’entreprise Neuralink d’Elon Musk. "Sur certains domaines-clés, par exemple ceux qui sont liés à la neurologie ou à la santé, soit ce sera interdit, soit ce sera extraordinairement contrôlé", assure Thierry Breton. "Quand on a inventé l’automobile, il n’y avait même pas de permis. Là, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu’il n’y plus d’accidents. Ça veut dire qu’on a mis des règles pour que les constructeurs sachent comment on allait utiliser ces logiciels en Europe", poursuit-il.