Immigration, Ukraine, impôts... Nos 6 vérifications après le débat pour la présidence LR

Un quart des détenus étrangers ?

Le sujet de l'immigration a également été abordé au cours de ce débat. Une question sur laquelle les trois candidats ont fait preuve de fermeté et partagé leur inquiétude. Notamment en faisant le lien entre délinquance et immigration. Pour expliquer sa crainte, Éric Ciotti a cité un chiffre : 25% des détenus dans les prisons françaises seraient d'origine étrangère. Un chiffre authentique... Mais qui ne signifie pas grand-chose. Effectivement, selon des données du ministère de la Justice, publiées au mois d'octobre 2021, on trouvait plus de 69.170 détenus dans les prisons du pays, dont près de 17.200 étrangers. Soit 24,9% d'hommes et femmes derrière les barreaux n'ayant pas la nationalité française. Un chiffre disproportionné par rapport à la part d'étrangers dans la population française, qui s'établit à 7,6% en 2020 d'après l'Insee.

Les étrangers sont donc surreprésentés derrière les barreaux. Reste à en connaitre la cause. Est-ce le résultat d'une prétendue sorte de prédisposition à la délinquance de ces populations comme le laisse entendre le député ? Ou simplement le fruit des classes sociales dont sont originaires certains étrangers s'accompagnant de "réflexes judiciaires" à leur égard ? Difficile d'être conclusif. En tout cas, des chercheurs du CNRS se sont penchés sur la question en octobre 2020 et appellent à la prudence. Tout d'abord, ils notent que "dans 99,2% des condamnations de personnes de nationalité étrangère, les infractions sont des délits – dont plus de 55% concernent la circulation routière et des vols – et dans seulement 0,8% des crimes". On constate aussi que la surreprésentation des personnes immigrées et leurs descendants parmi les personnes interpellées a été décrite par de multiples études comme une conséquence du "traitement discriminatoire dont sont victimes les personnes immigrées (étrangères ou pas) et leurs descendants, à commencer par les contrôles au faciès". Comme nous vous l'expliquions dans cet article, ce chiffre ne suffit pas à prouver un lien entre immigration et délinquance.