Après les incendies catastrophiques de l'été, une nouvelle méthode pour mieux lutter

C'est une tragédie amenée à se répéter. Après les feux de forêt catastrophiques de cet été, qui ont ravagé 72.000 hectares, "six fois plus que la moyenne des dix dernières années", Emmanuel Macron a acté, vendredi 28 octobre, la "stratégie nouvelle" de lutte et de prévention contre ces incendies gigantesques, appelés à être plus fréquents et plus intenses. "Pour beaucoup d'entre vous, cet été a été une saison en enfer", a déclaré le chef de l'État, prévenant que cet "été exceptionnel" ne "le sera peut-être pas autant" à l'avenir en raison de la hausse des températures, liée au réchauffement climatique.

Dans ce contexte, devant 350 sapeurs-pompiers, élus et acteurs de lutte anti-incendie, le locataire de l'Élysée a axé sa méthode sur trois piliers : mieux prévenir les départs de feu, renforcer les moyens de lutte, reboiser et gérer durablement les forêts.