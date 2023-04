Incivilités, violences... Le grand ras-le-bol des maires

À Saint-Lumine-de-Clisson (Loire-Atlantique), ville de quelque 2200 habitants en plein cœur du vignoble nantais, l'un des nouveaux projets de la commune est l'extension et la rénovation de la mairie. Mais pour lancer le chantier, Janik Rivière, la maire, n'a pour l'instant que l'architecte. À elle de boucler le budget, gérer les contraintes d'urbanisme et trouver des artisans. "On n'a pas toutes les compétences quand on est élu. On a besoin de compétences techniques, administratives, juridiques, financières. On peut parfois se sentir un peu seul, ne pas savoir à quelles portes aller frapper", explique l'édile.

D'autant que cette tâche n'est qu'une parmi tant d'autres, et l'élue constate un changement des comportements des administrés. "C'est facile d'appeler la mairie, on doit répondre aux demandes tout de suite. (...) On a eu aussi un effet Covid, qui a bouleversé pas mal d'habitude", poursuit-elle.