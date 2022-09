Chèque alimentaire "trop complexe" : "Il faut accompagner les Français", estime Aurore Bergé

C'est une proposition qui avait retenu l'attention d'Emmanuel Macron. "Je suis d'accord sur le chèque alimentaire, donc il faut qu'on le fasse", avait déclaré le chef de l'État, en décembre 2020, devant la Convention pour le climat, l'assemblée citoyenne créée en 2019 et chargée de proposer des solutions au gouvernement. "Vous avez raison, donc on va le faire". Deux ans après, cette mesure, votée dans la loi climat et résilience, en juillet 2021, n'a toujours pas vu le jour jusqu'ici. "C'est très compliqué à mettre en œuvre, je ne vous le cache pas", avait admis, en septembre 2021, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Alors que l'inflation est galopante, notamment sur les produits alimentaires - +7,7% sur un an en août et presque 12% attendus en décembre selon l'Insee -, l'exécutif a finalement substitué le chèque alimentaire, sorte de crédit d'achat pour une alimentation fraîche, bio et locale, par une aide anti-inflation afin d'épauler les ménages les plus modestes en grande difficulté. De quoi enterrer définitivement cette mesure ? "Il vaut mieux avoir des aides plus larges", a jugé Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, invitée d'Adrien Gindre sur LCI, jeudi 8 septembre.