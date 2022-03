Info/Infox : Marine Le Pen peut-elle inscrire la préférence nationale dans la Constitution si elle sera élue ?

Pourtant, on ne peut pas exclure les étrangers. Pas en l'état actuel du droit. Et ce n’est pas une simple loi qui pourra le changer parce que c’est contraire à la Constitution. Elle consacre le principe de l’égalité issue de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen. En clair, dès lors qu’on est en France, la Constitution garantit les mêmes droits pour tous, qu’on soit Français ou étrangers.