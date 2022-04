Initiatives citoyennes : votez, vous serez récompensés !

Si certains ont besoin d'un coup de pouce pour aller voter, d'autres demandent simplement un coup de main. Pour cela, Roger et André, respectivement 96 et 92 ans, ont droit à une voiture avec chauffeur mise en place gratuitement par la ville d'Arras. Après dix minutes de route et un peu de marches, les voilà déjà ressortis de l'isoloir avec le sentiment du devoir accompli.