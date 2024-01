VIDÉO - Inondations dans le Pas-de-Calais : "J'attends des décisions urgentes", réclame Xavier Bertrand sur TF1

Xavier Bertrand, président LR de la région Hauts-de-France, est l’invité d’Adrien Gindre d'"En Toute Franchise", l’interview politique de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi. L'élu demande au gouvernement d'agir dans sa région pour lancer "des travaux rapides" face aux inondations des dernières semaines dans le Pas-de-Calais. "D'ici à un mois, on aura les grandes marées, donc les rejets de l’eau à la mer seront plus compliqués", s'inquiète Xavier Bertrand.

"Cette décrue, tout le monde l'attend". Le président (LR) de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, espère, comme beaucoup des habitants touchés par les inondations des dernières semaines dans le Pas-de-Calais, un retour à la normale le plus rapide possible. "On est au cœur de l’hiver : pendant plusieurs mois, on va encore avoir les mois les plus pluvieux de l'année, rappelle le responsable, invité d'Adrien Gindre pour la première de 'Bonjour ! La Matinale TF1', lundi 8 janvier. D'ici à un mois, on aura les grandes marées, les rejets de l’eau à la mer seront donc plus compliqués."

Dans la zone, certains habitants n'ont toujours pas pu rentrer chez eux à cause des dégâts dans leurs maisons. Alors que le Pas-de-Calais et le Nord demeurent placés en vigilance orange pour "pluie inondations" par Météo-France, Xavier Bertrand demande des "décisions urgentes" de la part du gouvernement pour lancer des "travaux rapides" dans la région. "Il faut nettoyer les cours d’eau, qui sont aujourd’hui encombrés par tout ce qui a été charrié par les inondations du mois de novembre, lance-t-il. Aujourd’hui, dans beaucoup de communes, l’eau ne s’écoule plus comme le fait aujourd’hui."

Prise en charge de la franchise des commerçants

En cette reprise des cours pour les écoliers, 16 établissements resteront fermés après les inondations. "Les transports scolaires se déroulent à peu près à peu près normalement, même s'il y a encore quelques routes barrées", assure Xavier Bertrand. L'élu appelle également à "protéger" au plus vite les habitants, qui craignent de nouvelles montées des eaux ces prochains jours. "Psychologiquement, il n’y a rien de plus difficile à vivre que des inondations, souligne l'élu. À chaque fois qu’il pleut, on doit se poser la question : est-ce qu’on doit évacuer ? Imaginez avec des enfants dans la famille, c’est insupportable ! Il faut se mettre à leur place et les protéger."

Une protection à mettre en place, aussi, au niveau des assurances. Les Hauts-de-France et le département du Pas-de-Calais ont pris en charge le paiement des franchises des particuliers touchés par la catastrophe, c'est-à-dire 380 euros pour chacun des cas. "Mais pour les artisans et commerçants, ça peut monter à des milliers d’euros, voire des dizaines de milliers d’euros, expose Xavier Bertrand. Je souhaite que l’État prenne en charge une partie de cette franchise, comme on l’a fait pour les particuliers." Sinon, selon lui, certains professionnels "ne pourront pas redémarrer" leur activité.

"Ce que les gens demandent dans ma région, ce ne sont pas des chèques ou des cadeaux, ils veulent juste être remboursés de ce qu’ils ont perdu", conclut le président du Conseil régional. La Première ministre Élisabeth Borne et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu seront tous les deux en déplacement dans le Pas-de-Calais mardi.