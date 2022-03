Inscription sur les listes électorales : mode d'emploi

De plus en plus d'inscriptions sur les listes électorales se font en ligne, mais cette habitante de Saint-Cloud a préféré se rendre à la mairie pour faire la démarche. À quarante jours du scrutin présidentiel, vous avez jusqu'à demain soir minuit pour vous inscrire en ligne et jusqu'à vendredi pour aller dans votre mairie. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Un justificatif de domicile de moins de trois mois et une pièce d'identité suffisent.