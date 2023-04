Interdire les jets privés ? Une proposition de loi contestée débattue à l'Assemblée ce jeudi

La proposition de loi devrait être la quatrième examinée sur les sept présentés par le groupe, les trois premières étant des textes pour l'interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l'espace public, mieux manger en favorisant l'accès à une alimentation saine et mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile.

Ce texte, rejeté en commission la semaine dernière, ne devrait pas être voté. Le gouvernement y est défavorable. "Expliquer qu'il suffit d'interdire les jets privés pour régler une partie du problème, c'est l'écologie du buzz et ça relève davantage de la lutte des classes que de la transition écologique", déclarait il y a quelques semaines le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Régulièrement sur les plateaux télé et radio, il rappelle que "les jets privés c'est 0,1% des émissions nationales de notre pays : on émet en France 400 millions de tonnes de CO2, les jets privés c'est 400.000 tonnes". Il se dit en revanche favorable à "les réguler et faire en sorte qu'ils soient moins attractifs que d'autres types de déplacements".