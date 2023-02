Interpellation musclée au Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron "réprouve toute forme de violence"

S'agissant de la vidéo, Emmanuel Macron a dit se "méfier" de ces images "parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé avant, s'il y a eu des insultes". "Je ne suis pas chef de la police", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "On a tôt fait de vilipender les gens ou de les pointer du doigt". "On a des policiers qui font leur travail, ils doivent le faire dans les meilleures conditions et les conditions de déontologie et moi, je désapprouve toute forme de violence", a-t-il enfin insisté.