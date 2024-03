VIDÉO - "Mon corps, mon choix" : la tour Eiffel célèbre l’inscription de l’IVG dans la Constitution

Le plus célèbre des monuments français avait réservé un "scintillement spécial" au moment du vote historique du Congrès ce lundi 4 mars. Alors que la foule réunie place du Trocadéro a exulté après l’annonce du résultat, la Dame de fer a projeté sur son premier étage des messages rappelant le droit des femmes à disposer de leurs corps.

Ils ont défilé un par un. En français, en anglais et en espagnol. LDs messages marquant l’inscription de l’IVG dans la Constitution française, une première mondiale, se sont affichés sur la tour Eiffel quelques minutes après la vote du Congrès réuni à Versailles ce lundi 4 mars. "#MyBodyMyChoice", "mon corps, mon choix", "#IVGConstitution", "#AbortoLegal", pouvait-on notamment lire sur le premier étage du plus célèbre des monuments français.

Habitué à scintiller toutes les cinq premières minutes de chaque heure la nuit tombée, la Dame de fer a dérogé à la règle pour un "scintillement spécial" au moment du vote à 18h49. Présent sur place, l'AFP raconte que des fumigènes violets ont été déclenchés sur l’esplanade du Trocadéro, de l’autre côté de la Seine, où un écran géant avait été installé pour suivre cette session exceptionnelle du Parlement au Château de Versailles.

Liesse au Trocadéro

Parmi la foule rassemblée au Trocadéro, "des personnes de tout âge, dont une majorité de femmes", note l’AFP. "Le ceintre, plus jamais", "4 mars on écrit l'histoire" ou encore "V comme victoire", pouvait-on lire sur les pancartes de militantes féministes. C’est ensemble qu’elles ont entendu la présidente de l’Assemblée nationale Yaël-Braun Pivet prononcer les résultats. Ce lundi, 780 députés et sénateurs ont approuvé l’introduction à l'article 34 du texte fondamental de la phrase : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". Seuls 72 parlementaires ont voté contre.

Emmanuel Macron a annoncé que la cérémonie de scellement, qui aura lieu ce vendredi 8 mars à 12 place Vendôme, sera pour la première fois de l’histoire "ouverte au public". "Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution", écrit-il sur X.