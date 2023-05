VIDÉO - "On me reproche d'écrire, je le revendique" : Bruno Le Maire s'explique sur LCI

"On me reproche d'écrire, je le revendique". Vendredi 5 mai, le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire était l'invité de LCI quelques jours seulement après la sortie de son livre Fugue américaine (Gallimard). Ses opposants politiques ont critiqué le fait qu'un ministre de premier plan se lance dans la littérature. "Ce n'est pas un livre qui a été écrit en une seule journée, c'est dix ans de travail : cinq années de recherches et cinq années d'écriture", assure Bruno Le Maire vendredi.

Le livre du ministre, un roman, raconte l'épopée de deux frères, Franz et Oskar Wertheimer, qui se rendent à La Havane pour assister à un concert de Vladimir Horowitz. Un pianiste "qui fascine" Bruno Le Maire par sa "finesse d'analyse" et sa pondération. Le locataire de Bercy depuis 2017 explique avoir écrit l'ouvrage uniquement "pendant les vacances et les week-ends. Là où certains aiment faire du jardinage ou du sport, moi j'écrivais tôt le matin", déclare-t-il.

Et ce, sans jamais "mordre (...) sur son temps de travail" alors même que son ministère était au centre des attentions ces dernières années entre la crise du Covid-19 et celle de l'énergie. À en croire Bruno Le Maire, que les responsables politiques écrivent et publient des ouvrages est tout à fait normal, voire utile pour l'action publique. "C'est une libération (...), je pense qu'un responsable politique a besoin de s'ouvrir à d'autres domaines que son seul domaine politique réservé."